Fundowanie i budowanie przydrożnych kapliczek przeszło do historii? W Zręczycach pod Gdowem udowodnili, że ta tradycja jest wciąż żywa

Marzenie Haliny i Marka Kasprzyków

- To pierwsza figura, którą zrobiłem od początku – mówi pan Eugeniusz Kasprzyk z Winiar, który ma na swoim koncie wiele prac konserwatorskich przy tego rodzaju obiektach. Całość wykonana jest z piaskowca Długopole z Dolnego Śląska, wycinanego w zakładzie kamieniarskim w Glichowie. Ma ponad 3 metry wysokości.

Takie marzenie od wielu lat mieli mieszkający w Zręczycach państwo Halina i Marek Kasprzykowie, którzy ufundowali figurę. Stanęła ona nieopodal domu i sklepu, który prowadzą. Ziemię pod kapliczkę przekazał ich syn, Bogdan. Wykonawcami figury, nawiązującej do dzieł XIX wieku jest Eugeniusz Kasprzyk, a autorkami rzeźby Matki Boskiej Gdowskiej oraz płaskorzeźb przedstawiających Michała Archanioła, św. Piotra, św. Krzysztofa św. Ritę krakowskie artystki: Katarzyna Jeneralczyk-Fiołek i Sylwia Marszałek-Jeneralczyk. Zwieńczający krzyż wykonał rzeźbiarz z Krakowa Wojciech Garnek.

Przekazać charakter, przesłanie i unikalne cechy przyjętej idei

Dla Katarzyny Jeneralczyk-Fiołek, absolwentki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Sylwii Marszałek-Jeneralczyk, asystentki w Pracowni Rzeźby krakowskiej ASP to pierwsza, ale pewnie nie ostatnia taka praca. - Jedno wiem na pewno – mówi pani Sylwia – nie podejmę się takiego zadania w zimie... Ma w pamięci śnieg i deszcz towarzyszący pracy przy kapliczce. Podkreśla, że to wspólne dzieło kilku osób, a w swoim artystycznym credo wyznaje: - Bez względu na to, czy tworzę przedstawienia figuratywne, abstrakcyjne czy rodzajowe, staram się przekazać charakter, przesłanie i unikalne cechy przyjętej idei, które bezpośrednio przekładają się na formę i ostateczny efekt pracy. W przypadku przedstawienia sylwetek świętych, oprócz warunków i możliwości tworzywa jakim jest kamień, istotne były dla mnie rysy charakteru przedstawianych postaci oraz ich życiowe historie.