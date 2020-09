Gałka muszkatołowa - królowa jesiennej kuchni. Co warto wiedzieć o gałce muszkatołowej?

Delikatnie pikantny i korzenny smak gałki muszkatołowej na dobre zadomowił się w polskiej kuchni, dopełniając recepturę ziemniaczanych zapiekanek, kremowych sosów i gęstych zup . Pozyskuje się ją z nasion muszkatołowca korzennego, występującego naturalnie na indonezyjskich wyspach Banda w archipelagu Moluki. Zwane są one również Wyspami Korzennymi, ze względu na bogactwo roślin będących podstawą dla pozyskania wielu aromatycznych przypraw. Swą nazwę w języku łacińskim gałka muszkatołowa (Myristica fragrans), zawdzięcza przede wszystkim intensywnemu aromatowi. Obecność gałki muszkatołowej w europejskim menu to jedna z konsekwencji wypraw krzyżowych, które zaowocowały przywiezieniem na nasz kontynent również takich przypraw jak cynamon i goździki.

Gałka muszkatołowa - przyprawa do wszystkiego

Gałka muszkatołowa należy do tych przypraw, które z powodzeniem mogą być stosowane samodzielnie, by nadać daniu intensywny i oryginalny aromat. Mielone nasiona muszkatołowca korzennego dodaje się do dań mięsnych, zup, zapiekanek, potraw typowo polskich, takich jak bigos, pasztet oraz bitki.

Przyprawa ta jest na tyle uniwersalna, że znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku dań wytrawnych, ale i przygotowanych na słodko. Z powodzeniem wykorzystuje się ją jako dopełnienie kompozycji aromatycznej ciast – piernika, sernika oraz jabłecznika. Gałka muszkatołowa należy także do kanonu kluczowych dodatków, wzbogacających smak grzanego wina oraz piwa.