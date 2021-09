Garbarnia Kraków. "Brązowi" nie dali szans Powiślu Dzierzgoń w meczu 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski [ZDJĘCIA]

Wizyta "Brązowych" w 6-tysięcznym miasteczku w woj. pomorskim była dużym wydarzeniem dla miejscowych kibiców. Ich drużyna po 18 latach gry w IV lidze spadła do klasy okręgowej. Do utrzymania zabrakło jej punktu. Piłkarze Powiśla na co dzień pracują (m.in. trzech w służbie więziennej, a jeden w wojsku) lub się uczą. Chcieli wyeliminować faworyzowanych rywali, ale do sensacji nie doszło.

Krakowianie od początku spotkania mieli inicjatywę w grze. W pierwszym kwadransie jednak tylko raz zagrozili bramce gospodarzy: po strzale Bartłomieja Purchy golkiper Powiśla wybił piłkę na rzut rożny. Goście nadal atakowali. Bartłomiej Korbecki główkował obok bramki, ale chwilę później Jakub Kuczera był już precyzyjny i zrobiło się 0:1.