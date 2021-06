Garbarnia Kraków. Maciej Musiał nowym trenerem piłkarzy "Brązowych". Zadebiutuje na szczeblu centralnym [ZDJĘCIA, FILMIK]

Łukasz Surma - rozstanie z Garbarnią

Łukasz Surma - rekordzista w liczbie meczów rozegranych w ekstraklasie (559) - prowadził Garbarnię w dwóch minionych sezonach. Pod jego wodzą drużyna dwukrotnie zajęła siódme miejsce w II lidze. W trakcie obu sezonów bywała zagrożona spadkiem, ale na finiszu rozgrywek miała szansę na awans do strefy barażowej, co skutkowałoby uzyskaniem prawa gry do walki na zaplecze ekstraklasy.