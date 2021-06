Garbarnia Kraków. Remis "Brązowych" po dramatycznym meczu ze Skrą Częstochowa. Nie zagrają w barażach o I ligę [ZDJĘCIA]

Skra nie zadawalała się remisem. Konsekwentnie dążyła do zdobycia drugiego gola. W 29 min Lucjan Klisiewicz mocno strzelił obok bramki. Garbarnia najpierw (w 37 min) straciła Marka Masiudę (kontuzja), a potem (w 39 min) bramkę po uderzeniu Kamila Wojtyry, który udanie zakończył kombinacyjną akcję swojego zespołu.

Zachęciło to "Brązowych" do kolejnych ataków, jednak tym razem nie kończących się celnymi strzałami. Częstochowianie nie zamierzali się tylko bronić. W miarę upływu czasu ich akcje były coraz groźniejsze. W 25 min Aleksander Kozioł wybił piłkę po dośrodkowaniu na pole karne, ale chwilę później był bezradny po centrze z rzutu wolnego, zakończonej strzałem z bliska Mariusza Holika.

Gospodarze, którym promocję do walki o grę na zapleczu ekstraklasy, zapewniało tylko zwycięstwo, od początku spotkania ruszyli do ataku. W ciągu 8 pierwszych minut trzykrotnie strzelili na bramkę Skry. Bezskutecznie, ale w 12 min pięknym uderzeniem w "okienko" bramki gości popisał się Jakub Górski, zapewniając Garbarni prowadzenie.

"Brązowi" nie załamali się straconym golem. Ponownie ruszyli do ataku. W 45 min Bruno Wacławek trafił w słupek, ale po chwili Michał Fidziukiewicz z okolicy linii pola karnego wpakował piłkę do siatki. Radość krakowian z doprowadzenia do remisu trwała krótko. W 2 min doliczonego czasu Wojtyra popisał się świetnym uderzeniem z ponad 20 metrów, pokonując Kozioła.

Po zmianie stron gospodarze dwukrotnie postraszyli bramkarza gości Mikołaja Biegańskiego: w 48 min Fidziukiewicz trafił w boczną siatkę, a 4 min później Grzegorz Marszalik strzelił tuż obok słupka. Skra zrewanżowała się groźną akcją i uderzeniem Klisiewicza, sparowanym przez Kozioła. Upór garbarzy zaowocował w 59 min, gdy po strzale Fidziukiewicza i rykoszecie piłka wpadła do siatki.