Gdzie na grzyby w Małopolsce? Poradnik na udane grzybobranie 2021 w Krakowie i okolicach. Poznaj najlepsze miejsca i dobre rady! Karina Czernik

Gdzie udać się na grzybobranie w Małopolsce, by wrócić z koszem pełnym owoców leśnego runa? Takich miejsc w Krakowie i okolicach nie brakuje: to m.in. Lasy Zabierzowskie czy Dolina Będkowska. Są i takie zakątki, o których istnieniu wiedzą tylko wprawieni grzybiarze i za nic nie zdradzą ich położenia. My przedstawiamy najbardziej popularne miejsca destynacji fascynatów grzybobrania w Małopolsce.