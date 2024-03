Gdzie na krokusy w Małopolsce? W tych miejscach można podziwiać krokusowe pola. Propozycja na aktywne powitanie wiosny

Gdzie na krokusy w Małopolsce?

Południe kraju wiosną obfituje w niezwykle atrakcyjne wysypy krokusów . Turyści tłumnie szturmują najpopularniejsze zakątki, aby tam doglądać fioletowych dywanów. Trzeba przyznać, że stało się to już naszą narodową tradycją. Na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego krokusów rośnie przynajmniej 120 milionów! Są z pewnością najbardziej rozpoznawalną wizytówką Gminy Kościelisko. Krokusy rosną również poza Tatrami. Na terenie Muszyny posadzono 2 miliony cebulek tych kwiatów. Również w stolicy Małopolski na samym Wawelu w sezonie krokusy tworzą fioletowe dywany. Gdzie jednak można oglądać najpiękniejsze łąki krokusowe? Przejdź do galerii i sprawdź nasze propozycje.

Kiedy można oglądać pierwsze krokusy?

Jeśli zastanawiasz się kiedy rozpoczyna się sezon krokusowy to mamy dla Ciebie dobrą informację. Najczęściej jest to przełom marca i kwietnia. Warto jednak zauważyć, że pierwsze kwiaty pojawiają się już początkiem marca i tak jak dzieje się to na przykład w tym roku - końcem lutego. W Małopolsce nie trzeba czekać na kalendarzową wiosnę i już można podziwiać pierwsze fioletowe kwiaty.