Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 10.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (10.08 8:06) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ulica Nałkowskiej 28 do 36 31 do 35, wodociągi, Żyzna 55E do 59C 52 do 64A, 70, 70A i B 72 i 76.

10.08 od godz. 8:00 do 17:00

Kraków ul. Kolna 41, domek letniskowy zk. 39639, plac budowy zk. 37092

10.08 od godz. 8:00 do 13:00

powiat chrzanowski

Trzebinia ul. Grunwaldzka, Dworska, Ładna, Jagodowa

10.08 od godz. 8:00 do 12:30

powiat dąbrowski

Gruszów Wielki - od strony Gruszowa Małego, Gruszów Mały - od strony Gruszowa Wielkiego.

10.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gorlicki

w miejscowości Kobylanka, budynek numer 784 i okoliczne zasilane ze złącz kablowych numery: 14981, 14982

10.08 od godz. 7:00 do 12:00