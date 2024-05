Trwa asfaltowanie odcinka trasy S7 wzdłuż ul. Ujastek Mogilski w Nowej Hucie. Walce utwardzają czarne nitki ekspresówki

Utrudnienia dla kierowców

Pod koniec listopada ubiegłego roku zamknięta dla ruchu została jezdnia południowa al. Solidarności, od wybudowanej przełączki do skrzyżowania z ul. Ujastek Mogilski. Ruch w kierunku ul. Ujastek został przeniesiony na jezdnię północną, na której od przełączki do ul. Ujastek obowiązuje ruch dwukierunkowy z ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Na jezdni południowej, od skrzyżowania z ul. Wańkowicza do tymczasowej przełączki, wprowadzony został buspas.