Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 17.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (17.06 7:03) nie ma prądu w małopolskim?

Dąbrowa ul. Wołowa , Brzeska, Modrzewiowa, Centralna 17.06 od godz. 7:00 do 8:00

Rokochów Zakole B, Rozkochów ul. Źródlana, Kwiatowa., Rozkochów ulice: Sikorskiego, Łąkowa, Potokowa, Wąska, Kopernika, Babicka, Podlesie, Źródła, Rozkochów ulice: Sikorskiego, Na Górce, Podgórna, Potokowa, Sobieskiego, Boczna, Piaśnica, Strażacka, Kopernika, Mała, Cisowa, Źródlana, Chemików, Wojskowa, Na Bagnie,, Rozkochów ul. Sikorskiego, 17.06 od godz. 5:17 do 9:15

w Nowym Sączu ulica Grybowska budynki zasialne ze złącza kablowego numer 333 i okolice. 17.06 od godz. 7:00 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków ul. Muzyczki, Bruzdowa, Pajęcza, Camping, ul. Wirowców 3 do 9, Kamedulska 1 do 21, 2 do 32, Księcia Józefa 117 do 125, 125A do F 18.06 od godz. 7:30 do 12:00

21.06 od godz. 7:30 do 15:00

Kraków ul. Księcia Józefa od nr. 17 do nr. 31

Kraków Węgrzynowice Obwód 2 w kierunku Wadowa 20.06 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ul. Węgrzynowicka 20.06 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ul. Prądnicka 60, 66 oraz 66A. 19.06 od godz. 7:30 do 15:00

Kraków ul. Branicka, Zaporębie, Kierunek ZK-7133 18.06 od godz. 13:00 do 17:00

Kraków ul. Tokarzewskiego, Tatarakowa, Dom weselny 18.06 od godz. 8:00 do 17:00

Kraków ul. Kocmyrzowska od pętli tramwajowej do ul. Kantorowickiej 21.06 od godz. 8:00 do 16:00

od 21.06 godz. 22:30 do 22.06 godz. 2:30

Nowy Sącz

w Nowym Sączu ulica Grunwaldzka numery: 156C, 156D, 158C, 158D, 158E i okolice.

18.06 od godz. 7:00 do 12:00

w miejscowości Nowy Sącz ulica Lwowska budynki numery od okolic 265C wzdłuż drogi do okolic numeru 325 wraz z przyległymi, przysiółek Obłazy, w Piątkowej osiedla: Góra, w Mystkowie osiedla: Pod Lasem, Podmystków do okolic numeru 342.

18.06 od godz. 8:00 do 11:00

w Nowym Sączu ulice: Radziecka od skrzyżowania z ulicą Stroma w kierunku ulicy Podmłynie do okolic numerów: 33, 36, 46, ulica Barbackiego od okolic numerów 125, 125A do skrzyżowania z Radziecką.

19.06 od godz. 7:00 do 11:00

w Nowym Sączu ulice: Jaworzyńska od numeru 1A do okolic numeru 4B, Gorczańska od okolic numeru 7 do numeru 12E wraz z sąsiednimi.

19.06 od godz. 9:00 do 13:00