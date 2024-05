Samorządowcy z wizytą u ministra infrastruktury, aby wsparł przebudowę ronda Telki, ważnego punktu na komunikacyjnej mapie Oświęcimia

Rondo Andrzeja Telki znajduje się w ciągu DK 44, zlokalizowane u zbiegu ulic: Olszewskiego (wylotówka z Oświęcimia), Chemików (wzdłuż firmy Synthos, prowadzącej do północnej obwodnicy, a po drugiej stronie jest wjazd od strony południowej obwodnicy) i Fabrycznej (w kierunku na Kraków przez Zator). To najlepiej pokazuje, jak ważny jest to punkt na komunikacyjnej mapie Oświęcimia.

Wizyta samorządowców Oświęcimia jest wynikiem tego, że przebudowa ronda Telki nie została ujęta w planie inwestycyjnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Andrzej Skrzypiński, starosta oświęcimski (z lewej) i prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut (z prawej), na spotkaniu w Warszawie. Starostowo Powiatowe Oświęcim