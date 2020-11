GKS Drwinia po sześciu meczach bez wygranej, w sobotę ma szansę na przełamanie. Zagra na własnym boisku z ostatnią w tabeli Barciczanką

Polska - Ukraina. Kiedy? Gdzie oglądać? WYNIK meczu Polski w Chorzowie NA ŻYWO 4.11

Polska - Ukraina. Kiedy? Gdzie obejrzeć mecz towarzyski kadry w Chorzowie? Pierwsze spotkanie w listopadzie polscy piłkarze rozegrają z Ukrainą. Będzie to preludium do dwóch ostatnich meczów o punkty Ligi Narodów z Włochami i Holandią. Sprawdź, kiedy odbędzie się mecz Polska - Ukraina i gdzie obejrzeć to spotkanie w telewizji i internecie [LIVE stream]. Turaj podamy także wynik i przeprowadzimy relację na żywo z meczu w dniu Narodowego Święta Niepodległości.