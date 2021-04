Gmina Ciężkowice. Szybko wydawał ukradzione znajomemu 21 tysięcy złotych. Zatrzymali go policjanci z Ciężkowic

Ukradł koledze 21 tysięcy złotych

Sobotni wieczór 28-latek wspólnie z 62-latkiem postanowili spędzić go razem, pijąc alkohol. Kiedy straszy, mocno wstawiony mężczyzna postanowił wrócić do domu, młodszy zaproponował, że go odprowadzi, gdy ten da mu pieniądze na „pół litra”. 62-latek zgodził się i kiedy weszli do domu, kazał swojemu koledze wziąć gotówkę na umówiony alkohol. Ten jednak wykorzystał sytuację i widząc, że pieniędzy jest znacznie więcej, postanowił zabrać 21 tysięcy złotych.

Nagły przypływ gotówki zachęcił go do wybrania się w niedzielę handlową na zakupy do Tarnowa. 28-latek nie oszczędzał i z chęcią wydawał ukradzione pieniądze.