Gmina musi dokładać do inwestycji. Straci 1,5 mln zł? „Trochę nas to przerosło”

Jak się okazuje, Gmina Mszana Dolna, jeśli nie uda się rozliczyć wspomnianego zadania do końca tego roku, dodatkowo może stracić 1,5 mln zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. - Nie da się ukryć, że sprawa tej inwestycji ślimaczy się. Jesteśmy już jednak na ukończeniu, ale to temat do dłuższej dyskusji – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” wójt gminy Bolesław Żaba, odsyłając nas przy okazji do swojego zastępcy.

Przypomnijmy, że podczas wtorkowej sesji radni poruszyli temat budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mszanie Górnej. Zgodnie z planem placówka ma powstać w przebudowanym ośrodku zdrowia. Problem w tym, że obiekt miał być ukończony już w maju poprzedniego roku. Mimo kłopotów natury technicznej prowadzony jest już nabór pracowników. Pojawiły się również ogłoszenia o poszukiwaniu uczestników, co zwiastuje pozytywne zakończenie całego projektu.