Gmina Muszyna. Top 12 atrakcji w mieście i w okolicy. Gdzie warto się wybrać i co warto zobaczyć [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Muszyna i jej okolice to prawdziwy raj zarówno dla wielbicieli aktywnego wypoczynku, jak i dla kuracjuszy ceniących wolne tempo życia i relaks na łonie przyrody fot. arch UMIGU Muszyna, Artur Królikowski, Damian Radziak, nowosadecki.pl Zobacz galerię (13 zdjęć)

Muszyna to jedna z najpiękniejszych sądeckich miejscowości. Wprawdzie samo uzdrowisko oferuje turystom wiele różnych atrakcji w tym min.in spacery po słynnych muszyńskich ogrodach, także najbliższa okolica zasługuje na uwagę wielbicieli wycieczek na łono natury. Ścieżki przyrodnicze, największa w Polsce mofeta, unikalny rezerwat lipowy ... Jest w czym wybierać. Poniżej proponujemy dziesięć interesujących miejsc do spędzenia ciepłych jesiennych dni. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć.