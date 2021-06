GOPR zbiera na swoje psy. Chodzi o remont placu szkoleniowego dla czworonożnych ratowników

- Psi nos to cudowne narzędzie. Dzięki niemu i odpowiedniemu szkoleniu stanowi realną pomoc w trakcie akcji poszukiwawczych. W naszym górskim terenie pies może pomóc nie tylko w wypadkach lawinowych. Nasze psy są szkolone wielotorowo, do pracy w każdych warunkach – informują ratownicy GOPR.

A że pies to bezcenny członek załogi ratowników, świadczy choćby fakt, że jeden zastępuje nawet do sześciu osób podczas akcji poszukiwawczej. Tymczasem GOPR rocznie przeprowadza ok. 200 akcji poszukiwawczych w terenach górskich i leśnych, w tym średnio w ok. 60 akcjach biorą udział psy.

- Wyszkolenie psa ratowniczego to efekt wielu godzin i ogrom ciężkiej pracy jego i jego przewodnika oraz często wyrzeczeń całej rodziny. To codzienne ćwiczenia, cotygodniowe kilkugodzinne treningi grupowe, 2-3 weekendowe szkolenia wyjazdowe w miesiącu oraz udział w akcjach poszukiwawczych. Tak przez cały okres przygotowawczy oraz cały czas czynnej służby, czyli razem ok. 10 lat. Rocznie sumuje się to w tysiące godzin pracy społecznej, ponieważ... jesteśmy ochotnikami i nie dostajemy za służbę ani złotówki. Wkładamy w to całe nasze serce i aby robić to na najwyższym poziomie prosimy o wsparcie w wyposażeniu w sprzęt, który pozwoli nam profesjonalnie szkolić psy do służby w ratownictwie – apelują ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR.