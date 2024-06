Gorąca atmosfera, wynik zaskoczył. Mularczyk ma szansę na mandat. Wieczór wyborczy w sztabie PiS w Nowym Sączu

Wyniki exit pool - podium:

Koalicja Obywatelska (KO) — 38,2 proc.

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) — 33,9 proc.

Konfederacja — 11,9 proc.

Wyniki exit pool na gorąco skomentował kandydat Prawa i Sprawiedliwości, główny bohater tego wieczoru, Arkadiusz Mularczyk.

- To tylko exit pool, musimy poczekać na rzeczywiste wyniki z komisji obwodowych. One obrazują pewien trend, z którego wynika, że Koalicja Obywatelska zjadła swoich koalicjantów. Jeśli te wyniki potwierdzą się, to oznacza, że PO, Koalicja wzmocniła się kosztem Trzeciej Drogi i Lewicy. Nasze poparcie jest za to na takim poziomie jak dotychczas. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na stosunkowo niską frekwencję wyborczą w całym kraju, może z wyjątkiem Małopolski, naszego regionu, była ona bardzo niska – powiedział dziennikarzom.