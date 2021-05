Gorce. Płoną nie tylko prywatne łąki. Pożar wybuchł także w Gorczańskim Parku Narodowym

Do pożaru doszło 12 maja. Ogień pojawił się na Polanie Podskały. Zauważyła go dwójka przechodzących obok turystów. I to oni jako pierwsi rozpoczęli walkę z ogniem. Dołączył do nich funkcjonariusz Straży Gorczańskiego Parku Narodowego. Ogień jednak szybko się rozprzestrzeniał. Konieczna byłą pomoc strażaków. Na miejsce dotarli strażacy z OSP Lubomierz, OSP Szczawa i PSP Limanowa (posterunek w Mszanie Dolnej) oraz pracownicy Służby Parku.

- Dzięki ich działaniom udało się ugasić pożar i zapobiec jego rozprzestrzenieniu na dalszą cześć polany. Dziękujemy za akcję ratunkową – mówią przyrodnicy.

GPN przypomina, że na terenie parku narodowego nie można rozpalać ognisk. Wyjątkiem są odpowiednio przygotowane stanowiska na miejscach biwakowych Oberówka i Trusiówka.

- Mimo to służby Parku na bieżąco usuwają ślady ognisk w terenie, które tworzą nieroztropni turyści. Ogień zagraża przyrodzie oraz może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla osób odwiedzających park – dodają pracownicy GPN.