Gorlice. Policyjna wyprawa dla Zosi, czyli na przełaj przez Polskę, by zebrać fundusze na leczenie i rehabilitację

W skład pomocowej ekipy wchodzą mł. asp. Dawid Boczoń, mł. asp. Dawid Roman, sierż. szt. Tomasz Gorzkowicz oraz Marek Opiekun, wspomniany emeryt. Jutro (9 maja) wcześnie rano wyruszą w liczącą tysiąc kilometrów trasę. Wystartują z Wołosatego, by przejechać przez 36 powiatów w siedmiu województwach. Metę wyznaczyli sobie w Świnoujściu. W ten sposób będą zbierać pieniądze na rehabilitację Zosi, córeczki ich koleżanki. Dziewczynka od urodzenia zmaga się z wieloma schorzeniami. Choć ma za sobą wiele badań, lekarze do dzisiaj nie zdołali postawić ostatecznej diagnozy. Zosia walczy między innymi z padaczką, wzmożonym napięciem mięśniowym, opóźnieniem psychoruchowym.

To była możliwie najdłuższa do wyznaczenia trasa

- Część z nas rowerami dojeżdża do pracy – przyznaje Tomasz Gorzkowicz, uczestnik wyprawy. - Niektórzy sami organizują się różne przejazdy, czasem nawet biorą udział w zawodach – dodaje.

Czemu taka trasa? Odpowiedź jest oczywista: jest najdłuższa, jaką udało się wyznaczyć. W praktyce oznacza to między innymi, że dziennie będą mieli do pokonania około 125 kilometrów. Większość potrzebnych rzeczy będą mieli w sakwach przy rowerach, a noclegi planują organizować na bieżąco. Do mety chcą dotrzeć 16 maja. Jak żartobliwie skomentował jeden z nich, innego wariantu nie ma, bo urlop się kończy i trzeba wracać do pracy.

Co ciekawe, nie są tak do końca „szczypiorkami”, którzy rzucili sobie wyzwanie, bez przełożenia sił na zamiary. Tomasz Gorzkowicz przyznał bowiem w rozmowie z nami, że wraz z kolegą, ma już na koncie objazd Polski na rowerze.