Gorliczanin Piotr Sekuła pojechał do Czarnobyla i Prypeci 35 lat po awarii w elektroni jądrowej. Nam opowiada, co zobaczył Halina Gajda

Gorliczanin – Piotr Sekuła, na co dzień właściciel telewizji gorlice.tv pojechał do Czarnobyla, by samemu przekonać się, jak po 35 latach wygląda miejsce największej w historii świata katastrofy nuklearnej. Jak bardzo czas zawładnął miejscem?