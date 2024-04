Góry blisko Krakowa. 10 propozycji na rodzinny wypad. Tu wieża widokowa, tam pyszne cappuccino

Wycieczki w góry niedaleko Krakowa. Dla rodzin, dla dzieci

Blisko - co to znaczy? Przyjęliśmy, że dojazd z centrum Krakowa ma zajmować godzinę, maksymalnie półtorej, ale są też opcje czasowo krótsze. Dlatego nie ma wśród naszych propozycji Tatr. Są natomiast wycieczki w Gorce, no i radzimy eksplorować Beskid Wyspowy. Trudność? Taka, żebyśmy wszyscy dali radę.

Każda droga ma mieć jakiś cel. Wieżę widokową (Mogielica, Gorc), schronisko z wymarzonym cappuccino (Maciejowa, Luboń Wielki, Leskowiec) czy po prostu wspaniałe miejsce do relaksu (Ćwilin). Wskazujemy też pewną nieoczywistą trasę - tę do Diabelskiego Kamienia, przy okazji przekonacie się, jak elegancko wygląda teraz otoczenie zalewu w Sułkowicach.