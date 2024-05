Gorycz zaprawiona melancholią. The Robert Cray Band wystąpi 21 maja w krakowskim klubie Studio

Robert Cray to legenda amerykańskiego bluesa: wokalista i gitarzysta, który w 1974 roku stworzył własny The Band. Towarzyszył w nagraniach m.in. Albertowi Collinsowi, Ericowi Claptonowi, Tinie Turner, B.B. Kingowi, Chuckowi Berry'emu. Dziś ma w swym dorobku kilkadziesiąt płyt, które przyniosły mu sławę na całym świecie. 21 maja The Robert Cray Band wystąpi w krakowskim klubie Studio. Support zapewni mu duet Porter & Karczewska. Bilety: 159-249 zł – przedsprzedaż, 170-270 zł – w dniu koncertu.

Śmieciowe jedzenie zabiera pamięć

Robert Cray to kompozytor, który może zadowolić każdego, bo jego podejście do bluesa jest wielowymiarowe i dalekie od schematów. Można złapać u niego oczywiście wymaganą w gatunku gorycz, ale stonowaną subtelną melancholią. Do tego dochodzi zupełnie niewymuszony pierwiastek przebojowości, dzięki któremu te niekoniecznie wesołe piosenki i tak stają się gotowym materiałem do wzmożonego nucenia. A żeby spiąć pakiet umiejętności amerykańskiego artysty w klamrę, dodajmy słuszną porcję rockowej dynamiki oraz jak zawsze oczyszczające brzmienie amerykańskiego soulu i gotowe – tak Cray zbudował sobie pomnik. Nic więc dziwnego, że przy takim sztafażu stylistycznym, zdążył zgarnąć pięć statuetek w Grammy, a oprócz twórczości solowej nazbierać wiele imponujących wpisów w muzycznym CV – począwszy od współpracy z B.B. Kingiem czy Tiną Turner aż po działania z Ericiem Claptonem oraz Chuckiem Berrym. W ciągu pięćdziesięciu lat działalności wypracował swój styl do perfekcji, a teraz zaprezentuje go na żywo podczas trzech koncertów w Polsce - w tym 21 maja w krakowskim klubie Studio.

Porter i Karczewska to duet, który prędko znalazł wspólną chemię, ale czy to kogoś dziwi? On – szukający wszystkiego, co mroczne w polskiej alternatywie już od lat 70. Ona – nominowana do Fryderyka, wyspecjalizowana w kąśliwym i cynicznym folku, country oraz bluesie.

Zawartość ich albumu "On the Wrong Planet" dowodzi, że dobrze się dobrali. Tworzone przez nich sunące przy gruncie i napędzane pesymizmem alternatywne country wpada w ucho, jak i każe zastanowić się nad tym, co siedzi nam w głowach, gdy wracamy do nieprzyjemnych wspomnień. Na żywo te ponure songi działają ze zdwojoną mocą. Nic więc dziwnego, że to duet Porter & Karczewska poprzedzi występy The Robert Cray Bandu w Polsce.

Bilety na wydarzenia są dostępne na: https://knockoutmusicstore.pl/ oraz https://ebilet.pl (wyłącznie miejsca siedzące).

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!