Grupa Azoty Unia Tarnów. Chorwacki zespół RK Nexe Nasice rywalem w I rundzie Ligi Europejskiej

RK Nexe został założony w 1959 roku. Kilka razy zmieniał swą nazwę - Partizan, NASK, Kobra Jeans i Nasice. W 2006 roku głównym sponsorem klubu została Nexe Gruop i od tego czasu klub nosi nazwę Nexe. W 2003 roku klub otrzymał halę sportową, a trzy lata później awansował do I ligi chorwackiej. Wielokrotnie zdobywał tytuł wicemistrza Chorwacji i uczestniczył w europejskich pucharach. W dwumeczu z debiutującymi w nich tarnowianami będzie faworytem.

Najbardziej znanym zawodnikiem chorwackiej drużyny jest 23-letni rozgrywający Halil Jaganjac. Już jako 18-latek trafił on do słynnego Paris SG, skąd po roku odszedł do Metalurga Skopje, a po kolejnym przeszedł do Nexe. W 2018 roku z reprezentacją Chorwacji zdobył złoty medal podczas Igrzysk Śródziemnomorskich w Hiszpanii. Rok później był w szerokiej kadrze Chorwacji na mistrzostwa świata w Danii i Niemczech. Według chorwackiego serwis Germanijak.hr., w lipcu 2022 roku trafi do Łomży Vive Kielce na zasadzie wolnego transferu.