Grypa - objawy. Jak odróżnić grypę od przeziębienia i zakażenia koronawirusem? Przed nami rekordowy sezon zachorowań OPRAC.: Anna Nowak

Grypa atakuje szybko. Standardowo już po ok. 24-48 godzinach od kontaktu z wirusem możemy odczuć pierwsze objawy walki z nim Pixabay

Grypa to poważne zakażenie dróg oddechowych wywoływane przez wirusy. Wedle danych Światowej Organizacji Zdrowia co roku na grypę choruje nawet 10 proc. dorosłych i 30 proc. dzieci. W tym roku odnotowano wyjątkowo dużo przypadków zachorowań w Polsce - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny wskazuje, że we wrześniu było ich 370 tys. Badacze tłumaczą to gwałtownym załamaniem pogody pod koniec sierpnia, co niekorzystnie wpływa na nasz układ odpornościowy. Jakie są objawy grypy? Jak odróżnić grypę od przeziębienia i zakażenia koronawirusem?