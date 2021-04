Grzegorz Markowski pożegnał się z publicznością. "Całe moje życie to był Perfect"

Korzystając z facebookowego profilu Patrycji Markowskiej, lider Perfectu opublikował we wtorek oświadczenie, w którym przyznaje, że jego stan zdrowia się pogorszył, dlatego żegna się z zespołem i publicznością.

„Przekładamy zaplanowane ponad rok temu koncerty z miesiąca na miesiąc. Przesuwamy, zmieniamy i jednocześnie, co ważne, nie gramy, nie próbujemy razem. A wierzcie bądź nie - to jest bardzo ważne. Bez tego nie da się wyjść i zaszaleć. A to z uwagi m.in. na mój stan zdrowia, który się ostatnio pogorszył” – napisał Markowski.

Swoje odejście lider Perfectu zapowiedział już jakiś czas temu, w ubiegłym roku zaplanowana została pożegnalna trasa koncertowa, w ramach której Perfect zagrał w krakowskiej Tauron Arenie, ale więcej koncertów Markowski nie ma w planach.

„Z ciężkim sercem chcę Was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś. Jest to dla mnie bardzo trudna decyzja. Kłaniam się Wam nisko. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, że zrobię to ze sceny…” - napisał w oświadczeniu.