Hokeiści Re-Plast Unii Oświęcim rozpoczynają nowy sezon 2021/22. Mają grać ładnie, dla kibiców

Oświęcimianie w ramach przygotowań do nowego sezonu rozegrali siedem sparingów, odnosząc trzy zwycięstwa i doznając czterech porażek. Czy na podstawie tych spotkań można wyciągnąć daleko idące wnioski?

W ekstraklasie wystartuje dziewięć ekip. W porównaniu do poprzednich rozgrywek zabraknie drużyny z Gdańska. Mistrzowskiej korony broni JKH GKS Jastrzębie. Re-Plast Unia miała nieudany sezon, bo zakończył się na 6. pozycji. Jak będzie tym razem? Odpowiedzi na to pytanie szukają oświęcimscy kibice.

Sternik oświęcimian nie uważa jednak, aby słabsza postawa była wynikiem złego przygotowania do sezonu .

- Bardzo dobrze graliśmy przeciwko krajowej czołówce, w organizowanym w Oświęcimiu turnieju z okazji 75-lecia Unii. Potem przyszedł mały „dołek” na spotkania przeciwko reprezentacji Polski sposobiącej się do kwalifikacji olimpijskiej, z którą polegliśmy 1:7, czy dwumeczu z Toruniem, a właśnie z tym zespołem wchodzimy w ligę – zwraca uwagę prezes Sibik.

- Drużyna ma sprawiać swoją grą radość kibicom – uważa Mariusz Sibik. - Nie mogą mieć miejsca takie kompromitujące wpadki jak w poprzednim sezonie z outsiderami rozgrywek. Okres sparingowy pokazał, że liga w nowym sezonie będzie bardziej wyrównana niż poprzednio. Nic nie wskazuje na to, żeby byli w niej dostarczyciele punktów. To jednak lepiej, bo nie będzie można podchodzić do meczów z rezerwą, że z outsiderem zawsze łatwo się wygra. W każdym meczu chłopcy powinni zostawić serce na lodzie.

Pierwszym hokejowym świętem w Oświęcimiu będzie mecz i Superpuchar, w którym Re-Plast Unia zmierzy się z JKH GKS Jastrzębie. Spotkanie planowane jest na 18 lub 19 października 2021. Ostateczny termin jest uzależniony od telewizji publicznej, która przeprowadzi transmisję z tego pojedynku.