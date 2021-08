Hokej. Sensacja w Bratysławie, Polska pokonuje Białoruś!

Historyczny wynik

Pokonanie Białorusi to niesamowity wynik. Wprawdzie rywale to 14. zespół w światowym rankingu (Polska jest 22.), ale byli wyraźnymi faworytami. I przebieg meczu to potwierdzał (w celnych strzałach 40:15). Ten wynik powoduje, że Polacy będą w grze o awans do ostatniego meczu. Od początku meczu Polacy grali bardzo uważnie w obronie. Zresztą tak została skonstruowana ta reprezentacja, by zwracać uwagę przede wszystkim na defensywę, na paraliżowanie poczynań rywali. Polacy nastawili się więc na oczekiwanie na to, co zrobi rywali i szybkie wyjścia z własnej tercji. Co ważne Biało-czerwoni grali czysto, mieli tylko jeden okres gry w osłabieniu. John Murray nie był więc często niepokojony.

Murray bohaterem

A kilka akcji naszych reprezentantów było obiecujących, strzelał m.in. Grzegorz Pasiut, ale z uderzeniem poradził sobie stojący w białoruskiej bramce Danny Taylor, kanadyjski golkiper, który ma na koncie cztery mecze w NHL.

- Ważne, że mamy sytuacje, musimy zachować spokój – komentował w przerwie Pasiut.

W drugiej tercji to podopieczni trenera Roberta Kalabera grali 5 na 4. I to dwukrotnie w ciągu krótkiego czasu. Wtedy to Pasiut będąc przed bramkarzem próbował odegrać krążek do Pawła Zygmunta zamiast strzelać i szansa przepadła. Podobnie jak kolejny okres gry w przewadze.