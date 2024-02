Hokej. W derbach Małopolski Re-Plast Unia Oświęcim pokonała PZU Podhale i „klepnęła” pozycję wicelidera przed play-off

Przed meczem zainaugurowano Oświęcimską Galę Sław. Otworzył ją Waldemar Klisiak.

Gospodarze dostosowali się do uroczystego nastroju. Szybka akcja Łukasza Krzemienia i zagranie wzdłuż bramki, po którym Sołtys dopełnił formalności.

Potem, po zagraniu zza bramki przez Sebastiana Kowalówkę, Krystian Dziubiński trafił do siatki. Sztab szkoleniowy gości poprosił o czas i to przyniosło wymierne efekty. Górale szybko doprowadzili do remisu, zdobywając gole z najbliższej odległości.

Po zmianie stron miejscowi zmarnowali dwie przewagi liczebne. Tymczasem górale, kiedy na ławce kar odpoczywał Krystian Dziubiński, zdobyli gola dającego im prowadzenie.

Oświęcimianie, chcąc „zaklepać” sobie pozycję wicelidera przed play-off, musieli podregulować celowniki. Do remisu doprowadzili wykorzystując liczebną przewagę.

Potem miejscowi tak rozpracowali nowotarską defensywę, że Joonas Uimonen, trafił do pustej bramki. Na tym się nie skończyło. Na 44 sekundy przed drugą przerwą, krążek odbijany przed nowotarską bramką do siatki wepchnął Daniel Olsson Trkulja.