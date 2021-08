Hutnik Kraków. Rozpoczęła się budowa nowego boiska [ZDJĘCIA]

Hutnik ma już jedno sztuczne (a więc całoroczne) boisko, teraz będzie miał drugie. O wyższym standardzie, no bo z trybuną (mobilną). Artur Trębacz, prezes nowohuckiego klubu, nie ukrywa, że zabiegał o tę nową inwestycję ze względu na potrzeby szkółki piłkarskiej Hutnika. - Trenuje tutaj pięćset dzieciaków. W okresie zimowym, ale też częściowo jesienią i wiosną, było nam bardzo ciężko - mówił nam kilka dni temu (więcej TUTAJ).

To inwestycja miejska, jej koszt wyniesie ok. 4,54 mln zł, prace wykonuje firma Gretasport. "W ramach nawierzchni wykonane zostaną także m.in. dojścia z kostki betonowej, 4 kabiny dla zawodników (14-osobowe, o długość ok. 7 m), 1 kabina dla sędziów (3-osobowa, o długości ok. 1,5 m), a także system mobilny do nawadniania boiska" - czytamy na stronie krakowskiego Zarządu Infrastruktury Sportowej.