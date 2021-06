Hutnik Kraków. Trener Szymon Szydełko pozostanie w klubie na kolejny sezon

Szydełko z Hutnikiem związał się w grudniu 2020 r., z drużyną pracuje od stycznia. Przejmował ją, gdy była na ostatnim miejscu w tabeli. Po zimowych przygotowaniach i kilku bardzo udanych transferach (Wojcinowicz, Zmorzyński, Kitliński, w trakcie rundy bramkarz Leszczyński) Hutnik wiosną był jedną z najlepszych ekip w II lidze. W 18 meczach zdobył 32 punkty. Pozostało mu jeszcze jedno spotkanie - z Sokołem Ostróda 5 czerwca w Krakowie.

Jeszcze przed nim, władze klubu wykonały najważniejszy ruch w kontekście budowy zespołu na sezon 2021/2022. "Po szybkim dojściu do porozumienia we wszystkich kwestiach, 38-letni szkoleniowiec podpisał z naszym klubem nową, roczną umowę, która obowiązywać będzie do 30 czerwca 2022 roku" - poinformował Hutnik.

Teraz przed działaczami rozmowy z zawodnikami. Z końcem czerwca wygasają bowiem kontrakty wielu piłkarzom, dzięki którym Hutnik utrzymał się w II lidze. Są w tej grupie m.in. Krzysztof Świątek, Łukasz Kędziora, Piotr Stawarczyk, Kamil Sobala, Tomasz Jaklik, Michał Kitliński oraz bramkarze Arkadiusz Leszczyński i Dawid Smug.