Hutnik nie zatrzymał Kotwicy w drodze do 1. ligi. Święto w Kołobrzegu, krakowianie wypadli ze strefy barażowej Krzysztof Kawa

W meczu rozegranym jesienią ubiegłego roku Hutnik przegrał u siebie z Kotwicą 3:5, a tym razem 0:2 Joanna Urbaniec

Dwie minuty przed rozpoczęciem meczu 2. ligi w Kołobrzegu zaczął padać deszcz, a niespełna minutę po pierwszym gwizdku padł pierwszy gol. Hutnik uległ 0:2 Kotwicy, która tym samym w niedzielę 19 maja zapewniła sobie historyczny awans do 1. ligi. Krakowianie spadli z czwartego na siódme miejsce w tabeli i do miejsca gwarantującego prawo gry w barażach brakuje im co najmniej punktu. Faza zasadnicza sezonu kończy się w sobotę 25 maja.