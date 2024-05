I liga koszykarek. Nie będzie krakowskiego finału. AZS Politechnika Korona przegrywa półfinał Bartosz Karcz

Atut własnej hali nie pomógł. Koszykarki AZS Politechniki Korony przegrały trzeci, decydujący mecz w półfinale play off I ligi z GTK VBW Gdynia 66:75. To oznacza, że nie będzie w tym roku krakowskiego finału. Wcześniej awans do niego wywalczyła bowiem Wisła Orlen Południe. I to ona zagra o w decydujących meczach z gdyniankami.