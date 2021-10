II liga koszykarzy. Derby Krakowa dla Wisły! Emocje do ostatniej sekundy

Ten mecz lepiej zaczęli wiślacy, którzy szybko objęli prowadzenie 7:0. Cracovia jednak szybko opanowała sytuację i już po czterech minutach gry na tablicy zapalił się wynik remisowy 9:9. Już do końca pierwszej kwarty wynik oscylował prawie cały czas wokół remisu i tak zresztą zakończyła się ta pierwsza część meczu.

Druga kwarta również była wyrównana. Może tylko w jej początkowej fazie częściej prowadziły „Pasy”, a w końcówce „Wawelskie Smoki”. Wisła też zeszła na przerwę w trzema punktami przewagi. To było tyle co nic, o czym licznie zebrani kibice mieli przekonać się już po przerwie, gdy rozpoczęła się walka na całego.

Cracovia weszła w trzecią kwartę zdecydowanie lepiej niż Wisła. Szybko do remisu celną trójką doprowadził Artur Włodarczyk. Kierujący ekipą Cracovii były gracz Wisły rozgrywał dobry fragment tego spotkania. Efekt był taki, że częściej prowadzili w tym okresie goście. Odczucie mogło być nawet takie, że kontrolują to, co dzieje się na parkiecie, choć wynik temu przeczył. Wisła bowiem, choć popełniała błędy, to nie pozwalała rywalom odskoczyć na zbyt duży dystans, cały czas pozostawała w grze. Przedostatnią kwartę meczu podsumował celnym rzutem wspomniany Włodarczyk. To dało Cracovii skromne prowadzenie 51:49 przed decydującą częścią spotkania.