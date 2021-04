III liga: Jutrzenka Giebułtów - Wólczanka Wólka Pełkińska. Remis po golu w doliczonym czasie gry ZDJĘCIA

Zawadzki zaczął mecz golem

Spotkanie na stadionie Prądniczanki zaczęło się bombowo, bo upłynęło niewiele ponad 30 sekund gry i Zawadzki - po podaniu Pietrzyka - zdobył gola dla giebułtowian. Goście, mający w dorobku ponad dwa razy więcej punktów niż Jutrzenka, w 41 min wyrównali po stałym fragmencie, ale odpowiedź była błyskawiczna. Na 2:1 trafił Majcherczyk, po rzucie rożnym wykonanym przez Zawadzkiego.

Po przerwie było kilka akcji Wólczanki, ale w pewnym momencie to Jutrzenka ruszyła do ataku. Najbliższa podwyższenia prowadzenia była w 71 min. Kubiak m.in. wtedy skierował piłkę na poprzeczkę, a nie był to jego jedyny strzał. Zawodnicy z Wólki Pełkińskiej wybijali też piłkę sprzed linii bramkowej.

Ataki gości w końcówce były raczej chaotyczne, a stałe fragmenty wykonywali źle. Wydawało się, że Jutrzenka dowiezie zwycięstwo. Ale w 90+3 min błąd jej obrony wykorzystał Matofij - z woleja z 10 m strzelił na 2:2.