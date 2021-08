Wzmocniona rezerwa Cracovii nie pokonała Wólczanki Wólka Pełkińska

Cracovia II wystawiła bardzo mocny skład, oparty na zawodnikach z ekstraklasy. Tylko Krystian Bracik nie zdążył jeszcze w niej zadebiutować. „Pasy” nie wykorzystały jednak tej przewagi. Goście cofnęli się i mądrze się bronili. W 21 min bliski szczęścia był Patryk Zaucha, ale piłka po jego strzale zatrzymała się na słupku. Za to goście byli skuteczni, po podaniu wzdłuż linii pola karnego Konrad Kowal znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i zdołał pokonać Jakuba Wilka. Gospodarze byli natomiast bezradni, wciąż szukając sposobu na pokonanie Jakuba Dutki.

W drugiej połowie nadal trwała niemoc „Pasów”. Z czasem miejscowym zaczęło się spieszyć, trener Piotr Giza dokonywał zmian, ale na niewiele się one zdały. Ale do czasu, wreszcie wprowadzony w przerwie Jakub Myszor zdecydował się na uderzenie z dystansu i piłka zatrzepotała w siatce gości. Zanim piłka wpadła do bramki, odbiła się jeszcze od słupka. Miejscowi chcieli pójść za ciosem – mocno uderzył Michał Wiśniewski, ale golkiper obronił. „Pasy” atakowały, sędzia doliczył aż sześć minut ale bramki już nie padły.