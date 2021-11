Inwestycje na cmentarzach. Krakowskie nekropolie rozrastają się, zamieniają też toi toi-e na nowoczesne szalety Małgorzata Mrowiec

Został wyłoniony wykonawca, który przygotuje koncepcję poszerzenia cmentarza Grębałów o ok. 3,5 hektara - informuje krakowski Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Koncepcja ma obejmować również kompleksową modernizację istniejącego cmentarza oraz wykonanie odwodnienia terenu już zajmowanego przez nekropolię, jak i przeznaczonego pod jej poszerzenie. Jeszcze w tym roku ZCK planuje pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, a w przyszłym - zlecenie projektu budowlanego. To jedna z dwóch przewidzianych inwestycji, które pozwolą w przeciągu kilku lat na utworzenie ok. 7 tysięcy nowych tradycyjnych miejsc grzebalnych oraz 560 nisz urnowych.