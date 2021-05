IPN w Krakowie zakończył śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej popełnionej przez NKWD i UB na niemieckich jeńcach w Oświęcimiu [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Wszystko wskazywało, że może to mieć związek z powojenną historią i działalnością obozów założonych przez władze sowieckie. Takie przypuszczenia od dawna miał m.in. historyk dr Adam Cyra. - NKWD utworzyło dwa takie obozy – podkreślał wieloletni pracownik Muzeum Auschwitz-Birkenau i autor historycznego bloga "Wprawnym okiem historyka".

W połowie ub. roku w Sole na wysokości Oświęcimia w kilku miejscach pojawiło się kilkadziesiąt fragmentów ludzkich kości i czaszka. To nie pierwszy raz miała miejsce taka sytuacja, szczególnie w rejonie ul. Kamieniec. Rzecznik oświęcimskiej policji Małgorzata Jurecka podkreśla, że wiele razy mieszkańcy przekazywali podobne zgłoszenia.

- Łącznie w obu obozach przebywało nie mniej niż 25 tys. ludzi

– wyliczył dr Adam Cyra.

Były to obozy przejściowe przed wysyłką uwięzionych do łagrów w głąb ZSRR. Część z nich jednak zmarła na skutek odniesionych na wojnie ran, chorób czy niedożywienia. Zdaniem historyka, nie byli zabijani, na co wskazują m.in. zapiski samych niemieckich jeńców.

Ciała tych, którzy zmarli, były grzebane w grobach nad Sołą, co potwierdzają relacje świadków. Jesienią ub. roku prace poszukiwawcze w tym rejonie rzeki podjęli pracownicy Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie.