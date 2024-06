IV LIGA PIŁKARSKA. Jak lec, to z honorem. MKS Trzebinia ograła Unię Oświęcim, ale oba zespoły i tak spadają z małopolskiej elity

Pierwszą wyborną okazję do otwarcia wyniku zmarnował Oskar Chechelski, który przegrał pojedynek z Karolem Ścibakiem. Jednak to właśnie ten zawodnik wygrał dwa kolejne pojedynki z bramkarzem oświęcimian. W pierwszej sytuacji zachował zimną krew, ogrywając Ścibaka i trafiając do siatki z ostrego kąta. Starający się ratować sytuację jeden z oświęcimskich obrońców, nie zdołał zapobiec nieszczęściu.

- Pojedynkując się z bramkarzami jestem w swoim żywiole – powiedział z uśmiechem 21-letni Oskar Chechelski, który w seniorach ogrywa się już od kilku lat.

Tomasz Kaleta mógł dać przyjezdnym kontaktowe trafienie, które – być może – dodałoby im wigoru. Oświęcimian z lewej strony wpadł w pole karne, posyłając futbolówkę tuż obok dalszego słupka.

Jerzy Zaborski

Potem jeszcze z 14 metrów przestrzelił Oliwier Kowalski.