Jakub Kuszlik z Bochni w Konkursie Chopinowskim. "Poziom jest obłędnie wysoki". W sobotę jego występ w przedostatnim etapie

XVIII. Międzynarodowy Pianistyczny Konkurs im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Do pierwszego etapu przystąpiło 87 pianistów z całego świata, m.in. pochodzący z Bochni Jakub Kuszlik.

Jego występ na tyle spodobał się jurorom, że zakwalifikowali go do drugiego etapu konkursu jako jednego z 45 pianistów z 14 krajów świata. We wtorek 12.10.2021 25-latek wykonał swój drugi konkursowy recital, który dał mu kolejną przepustkę, tym razem do trzeciego i przedostatniego etapu konkursu, do którego zakwalifikowało się 23 pianistów, w tym sześciu Polaków. Każdy ma przed sobą około 50-minutowy recital.