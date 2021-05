Jakub Myszor z Cracovii chce dorównać tacie. Na razie zrobił pierwszy krok

. Gdy dowiedziałem się, że wystąpię, to ogarnęło mnie uczucie nie do opisania. Zwłaszcza, że kibice byli na stadionie. Na takie chwile czeka się i pracuje całe życie. Nie czułem stresu, myślałem, że będzie gorzej.

Matura za nim, przed nim AWF?

Zawodnik ostatnio przedłużył umowę z klubem, która wygasała w 2022 r. do 2024 r. - Cracovia była zdecydowana do przedłużenia kontraktu. Mam tu wszystko, co jest potrzebne do rozwoju – mówi Myszor. - Podpisałem więc kontrakt. Od stycznia trenujemy w Rącznej, w fajnym ośrodku. Nic, tylko się rozwijać. Klub zapewnia nam przejazdy busem na treningi spod stadionu.

Ten rok jest bardzo ważny dla młodego zawodnika. Zdawał maturę w Szkole Mistrzostwa Sportowego. I poszło mu dobrze, choć jak sam zaznacza: - We wcześniejszych latach za wiele się nie uczyłem, „ślizgałem się” z klasy do klasy. Nie miałem problemu ze zdaniem, ale przy książkach nie siedzę, postawiłem na treningi i piłkę. Zobaczymy, jakie będą wyniki matury, ale myślę, że pójdę na studia. Chciałbym na AWF w Krakowie, najchętniej na kierunek trenerski. Myślę o indywidualnym toku studiów, bo trudno byłoby je pogodzić z grą w piłkę.