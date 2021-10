Jan Paweł II na zdjęciach krakowskiego fotografika Adama Bujaka. Papieska wystawa w Rzymie

Wystawa „Karol Kardynał Wojtyła” zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie w 2020 roku prezentowała 172 fotografie Adama Bujaka. Z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza i we współpracy z Instytutem Polskim w Rzymie, MNK podjęło się organizacji drugiej odsłony wystawy w Angelicum w Rzymie. Partnerami wydarzenia są Angelicum, Instytut Kultury św. Jana Pawła II, Fundacja św. Mikołaja (Teologia Polityczna).

- Prezentowane na wystawie fotografie są dla Adama Bujaka podróżą w przeszłość, okazją do ponownego spotkania z człowiekiem, który był dla twórcy duchowym przewodnikiem. Chęcią powrotu do wydarzeń szczególnych. Procesem, w którym chronologia schodzi na drugi plan, a najważniejsze staje się wspomnienie spraw, które autora poruszyły i zafascynowały. – mówi Magdalena Święch, kurator wystawy.

Wystawa prezentuje 65 fotografii i obejmuje okres od milenium Chrztu Polski w 1966 r., którego inicjatorem był kardynał Stefan Wyszyński, do ostatniej podróży apostolskiej papieża Jana Pawła II do ojczyzny w 2002 r. Autor zdjęć koncentruje się przede wszystkim na wątkach krakowskich w biografii papieża, fotografując go najpierw jako metropolitę, kardynała i wreszcie, jako Jana Pawła II. goszczącego w Krakowie podczas pielgrzymek. To najważniejsze momenty współczesnej historii, ukazujących solidarność i jedność Polaków.