Janusz Kozioł o głosowaniu na Marka Koźmińskiego i jego długach wobec miasta: - Obie sprawy nie mają ze sobą związku

Do sprawy upadku firmy Marka Koźmińskiego wróciła ostatnio „Gazeta Polska”, która w swoim tekście podkreśla, że miejski urzędnik będzie głosował w wyborach PZPN na dłużnika miasta. My poprosiliśmy Janusza Kozioła o odniesie się do sprawy. Oto co nam powiedział: - Działalność Marka Koźmińskiego w biznesie to jedno, a praca w PZPN to drugie. Obie sprawy nie mają ze sobą związku. To prawda, że firma, w której Koźmiński miał mniejszościowe udziały, ogłosiła upadłość, a jej majątkiem zarządzał syndyk masy upadłościowej, którego zadaniem jest zadbanie o interes wierzycieli. Wszystko odbywa się tutaj zgodnie z prawem. Moja współpraca z Markiem Koźmińskim prowadzona jest jednak na zupełnie innej płaszczyźnie. Mówię o współpracy, bo jako pełnomocnik prezydenta Krakowa mam dbać o interesy miasta w zakresie sportu i staram się robić to jak najlepiej. A chcę tylko przypomnieć, że to właśnie m.in. dzięki pomocy Marka Koźmińskiego udało się sprowadzić do Krakowa i zorganizować młodzieżowe mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2017 roku, a jeszcze wcześniej mecz pierwszej reprezentacji Polski z Litwą, będący ostatnim sprawdzianem „Biało-Czerwonych” przed wyjazdem na mistrzostwa Europy we Francji w 2016 roku. To normalne, że jako przedstawiciele Małopolski, oddajemy głos na kandydata z Krakowa.