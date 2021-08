Jerzy Pachut po debiucie w MŚ: Stać mnie na więcej [Rozmowa]

Panie Jerzy jak wrażenia po występie na Mistrzostwach Świata we Włoszech? W swoim debiucie wywalczył Pan dobre 26. miejsce wśród zawodników do lat 20.

Mojemu udziałowi w tej imprezie towarzyszyła na pewno ogromna ekscytacja. Nigdy wcześniej nie startowałem bowiem na imprezie takiej rangi, było to dla mnie wyśmienite doświadczenie, dało się odczuć, że to ważne mistrzostwa. Co do mojej pozycji, 26. miejsce w debiucie nie jest złym wynikiem, ale z drugiej strony muszę też ambitnie stwierdzić, że stać mnie jednak na więcej. Tak czuję.

Początkowo trasa miała liczyć ponad 23 km, ale ze względu na trudne warunki pogodowe panujące w tym czasie, ten dystans został ostatecznie skrócony. Mimo to zapewne i tak łatwo nie było.

Zgadza się. Mimo tych zmian trasa nadal była bardzo wymagająca. W większości prowadziła na wysokości ponad 2000 m n p m, co bardzo dawało się we znaki. Poza tym w dniu zawodów trafiliśmy na bardzo ciężkie warunki atmosferyczne, wiatr osiągnął prędkość do 120 km/h. Wszystko to powodowało, że nie było łatwo i na pewno było ciekawie.