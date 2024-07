Jest odpowiedź urzędników w sprawie niebezpiecznego przystanku przy ul. Wielickiej w Krakowie Marcin Banasik

Tak poprowadzona ścieżka rowerowa stanowi zagrożenie dla osób korzystających z komunikacji miejskiej, które muszą uważać na przejeżdżających rowerzystów Andrzej Banaś Zobacz galerię (10 zdjęć)

"Przystanek tramwajowy MPK znajdujący się przy ulicy Wielickiej i przejściu podziemnym na os. Kozłówek od strony kościoła stanowi niebezpieczeństwo dla pasażerów tramwajów" - twierdzi nasz czytelnik w liście przesłanym do redakcji. Jest tam bowiem poprowadzona droga rowerowa wzdłuż przystanku zamiast, tak jak przy przystanku Kabel, gdzie ścieżka rowerowa omija przystanek. Kamil Popiela z biura prasowego magistratu informuje, że miasto nie ma zarezerwowanych pieniędzy na odseparowanie ruchu rowerowego od pieszego. - Niezależnie, ZTP prześle do ZDMK prośbę o opinię w sprawie możliwości poszerzenia ciągu na długości samego przystanku, co wraz z przestawieniem wiaty przystanku powinno poprawić sytuację - mówi Popiela.