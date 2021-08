Juniorki młodsze SPR Olkusz zagrają o medal mistrzostw Polski w plażowej odmianie piłki ręcznej. Powalczą o swoje marzenia

Olkuszanki przeszły przez półfinał niczym burza, bo z kompletem zwycięstw. W polu pokonanych pozostawiły za sobą: AH Ruch Chorzów, MUKS Skałka i UKS 28 Wrocław.

- Udało nam się stworzyć kolektyw, co jest dodatkowym atutem w grach zespołowych – uważa Patrycja Głąbik. - Jadąc do Świętochłowic czułyśmy się mocne, ale i mieliśmy świadomość możliwości naszych rywali. Specyfiką turnieju jest to, że trzeba w nim umieć zagrać równe spotkania. Nawet jeden słabszy występ mógł nas pozbawić szansy gry o marzenia. Do pierwszego meczu przeciwko Ruchowi mam trochę uwag. Cieszę się jednak, że dziewczyny wytrzymały napięcie. Nie jest żadną tajemnicą, że najbardziej obawiałam się potyczki z gospodyniami. Ze Skałką-Śląskiem spotkanie było „na styku”, ale w najważniejszych momentach to my rozdawałyśmy karty. Mecz numer trzy, to już jedno z najlepszych naszych dotychczasowych spotkań. Przeciwko ekipie ze stolicy Dolnego Śląska miało być bardzo ciekawie, a okazało się, że był to dla nas najłatwiejszy mecz. To nie rywalki były słabe, tylko mój zespół nie pozwolił im na wiele.