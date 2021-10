Kadra na mecz młodzieżowej reprezentacji Polski w Krakowie. Jest piłkarz Wisły

Generalnie ta jesień to bardzo, bardzo ważny czas w piłkarskim życiu 20-latka z Mszany Dolnej. Stawia na niego w Wiśle trener Adrian Gula, co we wrześniu zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski U-20. W październiku "Gruszka" przeskoczył już do starszej kadry.

16 listopada ma szansę zagrać na stadionie Cracovii - bo to przy Kałuży polska młodzieżówka zmierzy się z Łotwą. Wśród powołanych są m.in. niedawny debiutant z I reprezentacji Nicola Zalewski (AS Roma), a także robiący już furorę Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin).