Kamery mają rejestrować pojazdy nielegalnie przejeżdżające pod Wawelem. Trzeba jednak poczekać

W magistracie uzasadniali, że włączenie ulic Podzamcze i św. Idziego do strefy ograniczonego ruchu, to kolejny krok w realizacji planu polityki transportowej miasta, a także w ramach poprawy jakości przestrzeni w parku kulturowym. "Uporządkowanie miejsc parkingowych dla samochodów, ruchu meleksów, ułatwienia w poruszaniu się pieszych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa to główne cele wprowadzonych rozwiązań" - podkreślono w urzędzie.

Do wjazdu do strefy ograniczonego ruchu na ul. św. Idziego i Podzamcze upoważnieni są mieszkańcy z abonamentem postojowym typu K do sektora A1, A2, A4; rowery, dorożki konne, korpus konsularny, korpus dyplomatyczny, komunikacja miejska, taksówki, poczta, służby specjalne, służby miejskie, oznakowana pomoc medyczna; dojeżdżający na teren posesji, garażu lub wykupionego miejsca zastrzeżonego na ul. Podzamcze, ul. św. Idziego i Zamku Królewskiego na Wawelu; dojeżdżający do posesji ul. Grodzka 64; zaopatrzenie posesji na ul. św. Gertrudy 26-29; pojazdy z zezwoleniem Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Wjazd jest też możliwy w godzinach 20-9 i 13-14 wyłącznie dla i na czas wykonywania czynności ładunkowych oraz obsługi technicznej.