Kamil Pater o płycie Wodecki/Pater: Cieszę się, że ten projekt wywołuje tak skrajne emocje, bo od tego przecież jest sztuka

- Jak ten pomysł na uwspółcześnienie piosenek Wodeckiego trafił akurat do ciebie? - Zaprosił mnie do jego realizacji Arek Stolarski, który jest szefem agencji Live, organizującej Męskie Granie oraz Kasia Wodecka, która wymyśliła festiwal Wodecki Twist w Krakowie. Znam się z Arkiem od wielu lat i on wie dobrze, że robię rzeczy, które nie idą w parze z mainstreamem: niesztampowe i nietuzinkowe, takie, które odkrywają jakieś nowe przestrzenie. Dlatego, kiedy wspólnie z Kasią wymyślili, żeby zrobić Zbyszka inaczej niż był robiony do tej pory, pomyśleli o mnie. Zależało im, aby przybliżyć te piosenki młodym ludziom, aby rezonowały one ze współczesnym światem. Chcieli, by odbiorcami tego projektu byli ludzie w wieku 20-30 lat, a nawet młodsi, po to, by przedłużyć muzyczne życie Zbyszka.

- Niedawno zaprezentowałeś projekt „Wodecki/Pater” w Sopocie na Polsat Hit Festivalu. Opinie były bardzo zróżnicowane – od zachwytu do oskarżeń o profanację. Skąd tak skrajne emocje? - Dotykamy twórczości jednego z najważniejszych artystów w Polsce. Bardzo cenionego przez wiele osób. I nie wszyscy są gotowi na to, żeby zmieniać jego piosenki. Ja się cieszę, że ten projekt wywołuje tak skrajne emocje, bo od tego przecież jest sztuka. Nie czytałem jednak komentarzy w internecie. Dla mnie najważniejsza jest moja własna opinia i najbliższych mi osób.

- Jesteś muzykiem ze sceny alternatywnej i podejrzewam, że na co dzień nie słuchasz Wodeckiego. Co sprawiło, że zechciałeś zająć się uwspółcześnieniem jego dawnych przebojów? - Zawsze kieruje mną chęć podejmowania nowych wyzwań. Moje życie artystyczne składa się z tego od samego początku. 15 lat temu byłem gitarzystą jazzowym w zespole Contemporary Noise Ensamble. Jeździłem z koncertami po całym świecie i nagrywałem wiele płyt. Potem w zespole JAAA! zająłem się muzyką elektroniczną. Po pierwszej płycie w jednym roku zagraliśmy na wszystkich ważnych festiwalach w Polsce od Open’era przez Off-a po Audioriver. A potem wystąpiliśmy na jednym z największych festiwali w Europie - Primavera w Barcelonie. Później pojawił się w moim życiu teatr. Muzyka do każdego ze spektakli, które zrobiłem, to całkowicie nowy świat. Te muzyczne podróże są paliwem w moim życiu artystycznych. Potrzebuję ciągle nowej materii dźwiękowej, którą mógłbym eksplorować i przetworzyć przez własną emocję. I tak też było z Wodeckim.

- Na pewno znałeś wcześniej jego piosenki.

- Oczywiście. Pamiętam już jako dziecko oglądałem go jak śpiewał w telewizji swoje „Chałupy”. Do tego „Pszczółka Maja”. Potem wrócił do mnie, kiedy z grupą Mitch & Mitch przypomnieli jego debiutancką płytę z 1976 roku. Kiedy zagłębiłem się w biografię Zbyszka, zauważyłem paralele między jego życiem i moim: to, że chciał grać ambitną muzykę, ale polski rynek mu na to nie pozwalał. Dlatego ta pierwsza jego płyta z 1976 roku przepadła wtedy, kiedy była wydana. To sprawiło, że musiał pójść na artystyczne kompromisy.

- Jaki miałeś pomysł na ten projekt?

- Kasia dosłownie powiedziała mi: „Chcę, żeby to był Anty-Wodecki”. Ściągnąłem wtedy czapkę, a jestem łysy i odpowiedziałem: „Dobrze trafiłaś”. (śmiech) A tak na serio: wyobraziłem sobie młodego Zbyszka, który przychodzi do mnie z całą swoją twórczością, którą ma w szufladzie jako demówki i mówi: „Kamil, chcę żebyś był moim producentem i pomógł mi zrobić taką płytę, która dotrze dzisiaj do młodych ludzi”. To była moja pierwsza myśl, która pozwoliła mi potraktować istniejące wersje piosenek Zbyszka jako punkt wyjścia i całkowicie odciąć się od tego, co było wcześniej. Mam do tego ogromny szacunek, ale kompletnie się tym nie przejmowałem. Na moje aranżacje wpłynęło też to, jaki był sam Zbyszek – jego pogoda ducha i uśmiech na twarzy.