Kąpielisko na terenie Przylasku Rusieckiego już dostępne. Zobaczcie perłę wschodniej części Krakowa [ZDJĘCIA]

Jednym z najbardziej wyczekiwanych elementów jest remont drogi dojazdowej i powstanie parkingu. Wcześniej auta musiały korzystać z wyboistej drogi ziemnej. Pojazdy w poszukiwaniu miejsca parkingowego niszczyły też czasem okoliczną zieleń. Teraz ma się zmienić. Drugą nowością są dodatkowe pomosty. Suma ich długości to prawie kilometr. Są to zarówno pomosty cumownicze, jak i służące do celów spacerowych. Jeden z nich jest zakończony pływającym basenem dla najmłodszych.

Plac zabaw, boisko, foodtrucki

Ci, którzy będą szukali odpoczynku od kąpieli lub przyjadą tu poza okresem letnim, będą mogli skorzystać z placu zabaw, boisk do piłki plażowej czy namiotu plenerowego, w którym mogą odbywać się różne wydarzenia kulturalne. W ramach projektu przewidziano też stanowiska dla foodtrucków. Całość dopełni wypożyczalnia sprzętu wodnego w postaci łódek, kajaków i rowerów wodnych. Otwarcie terenu rekreacyjnego wokół zbiornika planowane jest na początek sezonu kąpielowego.