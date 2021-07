Kapitan Sandecji komentuje odejście prezesa: Wielki szok

- Co tu kryć? Jesteśmy mega zaskoczeni takim obrotem spraw. Prezes Aleksander, wraz z trenerem Darkiem Dudkiem, wykonał dla klubu mega dobrą robotę - zauważa obrońca.

- To za kadencji prezesa Arka Aleksandra do Sandecji wrócili sponsorzy. Zajęliśmy drugie miejsce w klasyfikacji Pro Junior System (do kasy klubu z tego tytułu trafił 1 milion 300 tysięcy złotych). Udało się sprzedać Kamila Ogorzałego do Cracovii (za ponad 600 tysięcy złotych). Teraz jest wielki szok – przyznaje „Ciufa”.

- Szkoda, że teraz, gdy w klubie akurat zaczęło się dobrze dziać, nastąpił koniec. Arek zna dobrze środowisko piłkarskie, cenili go kibice, z którymi miał dobry kontakt. Nie wiem jakie były przyczyny jego decyzji, ale można się tego tylko domyślać...

- Rozmawiałem z sympatykami Sandecji, z kolegami z szatni. Każdy z nich jest mocno zaskoczony taką decyzją i żałuje, że stało się tak, nie inaczej – podsumowuje nasz rozmówca.